Кремль: новые санкции США в отношении России являются незаконными

В субботу, 3 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о новых санкциях США в отношении России. Согласно последней информации, Кремль считает данные ограничения незаконными.

По словам Пескова, санкции, введенные американской стороной, вредят не только гражданам Российской Федерации и США, но и всему миру, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение продлить ограничения против России еще на один год. Подчеркивается, что соответствующие меры были приняты властями Америки из-за ситуации, которая сложилась на территории Украины.