Трамп продлил санкции против РФ из-за ситуации на Украине еще на один год

Вечером в пятницу, 2 марта, Белый дом сделал важное заявление. Согласно последним данным, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще на один год продлил санкции в отношении России.

Сообщается, что подобное решение было принято американским лидером в связи с ситуацией, которая сложилась на Украине, передает сегодня РИА "Новости".

В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что обстановка на украинской территории все еще представляет "экстраординарную" угрозу международной политике Штатов, а также безопасности страны.

О решении Трампа уже сообщили спикеру палаты представителей конгресса США Полу Райану.