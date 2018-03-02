Трамп продлил санкции против РФ из-за ситуации на Украине еще на один год
2 марта 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в пятницу, 2 марта, Белый дом сделал важное заявление. Согласно последним данным, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще на один год продлил санкции в отношении России.
Сообщается, что подобное решение было принято американским лидером в связи с ситуацией, которая сложилась на Украине, передает сегодня РИА "Новости".
В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что обстановка на украинской территории все еще представляет "экстраординарную" угрозу международной политике Штатов, а также безопасности страны.
О решении Трампа уже сообщили спикеру палаты представителей конгресса США Полу Райану.
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