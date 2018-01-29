Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает так называемый "кремлевский доклад" США является попыткой оказать влияние на выборы российского президента. Но, по мнению пресс-секретаря президента России, никакого влияния не будет.

Администрация США планирует представить сегодня "кремлевский доклад", или, как его называют американские власти, "российский санкционный список".

Как заявил Песков, "публикация списка ничего не означает, публикация не является очередной санкционной волной".

"Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние", - цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

Посол США в России Джон Хантсман считает, что в американском "кремлевском" докладе нет ничего нового, так как он касается закона, принятого конгрессом еще полгода назад, сообщает РИА Новости.

В санкционный список войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения.