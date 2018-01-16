Посол США в России Джон Хантсман высказался о новых антироссийских санкциях

Посол США в России Джон Хантсман прояснил появившиеся сообщения о новых антироссийских санкциях.

По словам американского дипломата, доклад администрации США о новых санкциях в отношении России будет подготовлен к 29 января.

Хантсман в кулуарах Гайдаровского форума объяснил, что публикация "кремлевского доклада" — списка высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству — не означает автоматического введения санкций против России, сообщает РИА Новости.

"Кремлевский доклад", согласно подписанному в августе 2017 года президентом США Дональдом Трампом закону "О противодействии противникам США посредством санкций", Конгрессу должно представить Министерство финансов США. Детали доклада пока не разглашаются. По данным источников "Ъ" в Вашингтоне, его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей — до 300.

Читайте также:

Хантсман сообщил, когда появится доклад о новых санкциях в отношении России