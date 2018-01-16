Хантсман сообщил, когда появится доклад о новых санкциях в отношении России

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман сделал во вторник важное заявление. Дипломат рассказал, когда будет опубликован доклад о новых санкциях в отношении Российской Федерации.

По словам Хантсмана, которые он произнес в рамках Гайдаровского форума, документ, в котором будут указаны обновленные данные об ограничениях против России, появится в США уже 29 января, передает РИА "Новости".

Отмечается также, что журналисты сегодня задали послу вопрос о том, будут ли включены в новый санкционный список около пятидесяти человек, однако Джон Хантсман не стал отвечать, подчеркнув, что в настоящий момент на эту тему говорить слишком рано.





