Минфин США дал объяснение расширению антироссийских санкций

Новые санкции против России, о которых стало известно сегодня, направлены на "оказание давления" для полной имплементации минских соглашений по Украине, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и привержено выявлять тех, кто пытается подорвать минские соглашения", - отметил министр, передает РИА Новости. Мнучин добавил, что такими действиями показывается, что США решительно отвергают "российскую оккупацию Крыма".

Ранее стало известно, что Белый дом распространил санкции в связи с событиями на Украине еще на 21 гражданина России и Украины. Среди них замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции США.