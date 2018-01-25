МИД РФ: Россия ответит на возможные новые санкции США
25 января 2018, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции США. По словам Рябкова, на данный момент необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американскими властями решений.
Дипломат подчеркнул, что ответ последует. Как отметил замглавы МИДа, все варианты ответа на антироссийские санкции находятся в проработке, - сообщает Газета.ру.
По словам Рябкова, как только потребуется отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России, то все опции ответа оперативно появятся на столе у президента России.
Вице-премьер Аркадий Дворкович в Давосе рассказал, что американцы прячутся от российской делегации, избегают общения.