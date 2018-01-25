МИД РФ: Россия ответит на возможные новые санкции США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции США. По словам Рябкова, на данный момент необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американскими властями решений. Высказывание Дворковича о прячущихся в Давосе американцах обсуждают в сети

Дипломат подчеркнул, что ответ последует. Как отметил замглавы МИДа, все варианты ответа на антироссийские санкции находятся в проработке, - сообщает Газета.ру.

По словам Рябкова, как только потребуется отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России, то все опции ответа оперативно появятся на столе у президента России.

Вице-премьер Аркадий Дворкович в Давосе рассказал, что американцы прячутся от российской делегации, избегают общения.