США в очередной раз расширили антироссийские санкции

Белый дом распространил санкции в связи с событиями на Украине еще на 21 гражданина России и Украины. Среди них замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак.

В санкционный список включены 9 компаний, среди них дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта». По 12 компаниям санкции были уточнены.

Новые антироссийские санкции США будут расцениваться Россией как объявление войны. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции США.