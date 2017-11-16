Глава ДНР Захарченко уже распорядился подготовиться к обмену пленными с Киевом

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко 16 ноября после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности передать Украине пленных в обмен почти на 300 удерживаемых сторонников ДНР.

Глава общественного движения "Украинский выбор — право народа", спецпредставитель Украины Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным попросил его обсудить с главами ДНР и ЛНР освобождение пленных. Путин ранее никогда лично с Захарченко не общался.

15 ноября состоялся телефонный разговор. Путин обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Захарченко и Игорем Плотницким инициативу Медведчука.

"Власти Луганской народной республики готовы обсудить с Киевом процедуру обмена пленными", - сообщил Плотницкий.

Захарченко оперативно распорядился подготовиться к обмену пленными с Киевом и уточнить списки.

"Мы пошли на это предложение. Мы меняем пленных, находящихся у нас, на почти 300 человек, которые должна отдать Украина. Сейчас шаг за Украиной. Если они по спискам тех людей, которых готовы обменять, отдадут, то мы готовы произвести обмен", — цитирует Захарченко РИА Новости