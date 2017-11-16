Плотницкий заявил о готовности обсудить с Киевом обмен пленными

Власти Луганской народной республики готовы обсудить с Киевом процедуру обмена пленными. Об этом сообщил глава самопровозглашенного государства Игорь Плотницкий.

Заявление политика привел сайт телеканала RT . По словам Плотницкого, сторонам в ближайшее время необходимо согласовать списки военнослужащих для обмена. Теперь ответ за Украиной, сказал лидер ЛНР.

Накануне с Игорем Плотницким и главой ДНР Александром Захарченко пообщался по телефону президент России Владимир Путин. Темой переговоров стал план по обмену пленными, разработанный Виктором Медведчуком. Участники беседы одобрили данную инициативу.