Президент РФ Владимир Путин посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь под подмосковной Истрой. Вместе с российским лидером монастырь после масштабной реставрации осмотрели председатель правительства Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Виктор Зубков.

Комплекс монастырских зданий, восстановленных после реконструкции, в частности Воскресенский собор, трапезные палаты и церковь Рождества Христова им показал наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт. Обитель была основана в середине XVII века патриархом Никоном. Сященник мечтал воссоздать на русской земле святыни Иерусалима, где Христос провел последние дни.

Воскресенский собор монастыря был построен по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. В 1941 году собор был разрушен фашистскими бомбежками.

Реконструкция монастыря осуществляется на средства созданного в 2008 году Благотворительного фонда по восстановлению монастыря. За это время восстановлено и отреставрировано 29 из 31 объекта ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря.

Одним из тех, кто сегодня с Владимиром Пуиным посетил отреставрированную обитель, был украинский политик Виктор Медведчук. Лидер украинского общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук рассказал, что уже более года украинские власти и непровозлашенные республики ДНР и ЛНР не проводили обмен пленными, хотя Минские соглашения предполагают, что обмен должен пройти по формуле "всех на всех".

По словам Медведчука, Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек. Он полагает, что это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников. "Если можно, я хочу с такой просьбой к Вам обратиться", - сказал украинский политик российскому лидеру. Глава РПЦ поддержал Медведчука.

В присутствии патриарха Кирилла Владимир Путин пообещал сделать все возможное.