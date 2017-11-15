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Путин провел первые официальные переговоры с главами ДНР и ЛНР

15 ноября 2017, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]

Путин провел первые официальные переговоры с главами ДНР и ЛНР
фото: globallookpress.com

Владимир Путин провел первые официальные переговоры с руководителями Донецкой и Луганской народных республик.

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Ранее сообщалось, что Александр Захарченко пригрозил применить против Украины высокоточное оружие в случае начала наступательной операции подчиняющихся Киеву силовиков против Донбасса. 

 

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Путин провел первые официальные переговоры с главами ДНР и ЛНР

Путин провел первые официальные переговоры с главами ДНР и ЛНР

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Похоже, известная пословица «Курить – здоровью вредить» стала доходить до многих курильщиков. Согласно последним социологическим исследованиям, в последние годы россияне стали употреблять значительно меньше табака. За пять лет доля курильщиков в стране снизилась на 40%

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Путин провел первые официальные переговоры с главами ДНР и ЛНР

Путин провел первые официальные переговоры с главами ДНР и ЛНР

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Минобрнауки решило активизировать кампанию по борьбе с «липовыми» диссертациями и дипломными работами. Очередным шагом на этом пути может стать законодательный запрет на рекламу услуг по написанию научных работ. Законопроекте на днях вынесен на общественное обсуждение

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Скоро Росгидромет получит 68 буксируемых гаубиц Д-30 калибра 122 мм для обеспечения работы противолавинной службы. Данное вооружение будет передано Министерством обороны России в соответствии с распоряжением правительства.

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Турция вышла на первое место по импорту российского зерна

Турция вышла на первое место по импорту российского зерна

Москва и Анкара сумели преодолеть основные разногласия при торговле сельхозпродукцией. Специалисты Россельхознадзора утверждают, что Турция снова стала главным покупателем нашей пшеницы 

//Говорят, что...

Раков становится меньше

Раков становится меньше

Специалисты отмечают, что начиная с 2012 г. в промысловых водоёмах Ростовской области снижаются численность и запасы раков. На днях эту печальную тенденцию подтвердили учёные Азовского НИИ рыбного хозяйства. Хорошо известно, что речные раки в России считаются деликатесом.

//Шоу-бизнес

Главная задача – объединить сердца!

Главная задача – объединить сердца!

На протяжении 16 лет новые стандарты качества массовых концертов задавал фестиваль «Дискотека 80-х». В этом году организаторы вновь ставят для себя амбициозные задачи. С помощью масштабного флешмоба и уникальных спецэффектов они намерены сделать шоу ещё более интерактивным и высокотехнологичным.

//Новости Гнездо.ру

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Центробанк «своих» не бросает

Центробанк «своих» не бросает

Центральный банк России решает проблемы некоторых банков за счёт налогоплательщиков, отказывая в помощи неугодным. МВД усмотрело в таких избирательных действиях признаки коррупции и назначило по этому вопросу проверку.

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Американские военные отказались бороться с ИГ вместе с Россией

Американские военные отказались бороться с ИГ вместе с Россией

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что командование российской группировки войск в Сирии дважды предлагало возглавляемой США коалиции совместные действия по уничтожению колонн экстремистов.

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Ненормальные нужны Отечеству!

Ненормальные нужны Отечеству!

В новой книге лауреата премии «Национальный бестселлер» Ксении Букши «Рамка», недавно вышедшей в свет, мы переносимся в не слишком отдалённое будущее России. Обычно русские антиутопии исключительно мрачны. О сочинении Букши такого не скажешь. Государство – оно, конечно, чудит, как всегда, но люди – попадаются хорошие…

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По какому варианту вы лысеете?

По какому варианту вы лысеете?

Неприятно, когда человек теряет волосы. Однако факт: андрогенной алопецией страдает треть мужчин в возрасте до 30 лет и более 80% – старше 70. Признаки этого тип облысения – вы теряете волосы на макушке и верхней части лба. Нарушается слаженность «сотрудничества» гормона тестостерона и андрорецепторов.

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Я знаю, что ты знаешь, что я знаю…

Я знаю, что ты знаешь, что я знаю…

100 лет назад, 21 ноября (4 декабря) 1917 года, в местечке Солы (нынешняя Белоруссия) русский рядовой солдат Степан Щукин подписал с немецким генералом фон Зауберцвейгом договор о временном прекращении боевых действий на Западном фронте. Звучит как анекдот – но тогда это стало одним из важнейших событий для Европы.

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МВД: Обвиняемый в создании финансовой пирамиды экстрадирован из Чехии в Россию

МВД: Обвиняемый в создании финансовой пирамиды экстрадирован из Чехии в Россию

МВД сообщило подробности экстрадиции из Чехии в Россию обвиняемого в создании финансовой пирамиды. 49-летний мужчина обвинен в России в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

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Без привязки к месту жительства

Без привязки к месту жительства

Для постановки на налоговый учёт отныне не обязательно являться в Управление федеральной налоговой службы по месту жительства и высиживать многочасовые очереди. Это стало возможно благодаря обновлению электронного сервиса «Подача заявления физического лица о постановке на учёт».

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Конференции – хлеб разведки

Конференции – хлеб разведки

Для разведчиков международные конференции и симпозиумы – любимое место работы. Они – самая удобная для шпионажа сторона научной жизни. Хотя учёные постоянно общаются друг с другом дистанционно, виртуальное общение не заменяет личных встреч. Этим и пользуются спецслужбы.

//Соцпакет

Штамп по желанию

Штамп по желанию

Федеральная налоговая служба уточнила процедуру внесения данных об индивидуальном номере налогоплательщика (ИНН) в общегражданский паспорт. Такое право есть у каждого гражданина РФ и закреплено в нормах действующего законодательства.

//Соцпакет

Выявление и анализ финансовых преступлений

Выявление и анализ финансовых преступлений

Современные процессы цифровой трансформации российской финансовой и экономической системы не только открывают возможности экономического роста, но и порождают опасные тенденции развития новых форм высокотехнологичных финансовых преступлений.

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Свёкла – кладовая здоровья

Свёкла – кладовая здоровья

«АН» продолжают знакомить читателей с опытом перехода на растительное питание Алексея ЯТЛЕНКО – известного фрукторианца, тренера и диетолога. Сегодня речь пойдёт о свёкле, которую многие воспринимают лишь как ингредиент к «селёдке под шубой» или винегрету.

//Соцпакет

Трудности с названием

Трудности с названием

ФНС РФ озвучила приятную новость для предпринимателей, которые в 2018 году «пережили» смену наименования вида деятельности из-за принятия нового Общероссийского классификатора, известного как ОКВЭД2, и в связи с этим потеряли ранее положенные льготы

//Наука

Медики назвали заботливых бабушек и дедушек угрозой для их внуков

Медики назвали заботливых бабушек и дедушек угрозой для их внуков

Шотландские специалисты возложили на пожилых людей ответственность за то, что их внуки по мере взросления начинают набирать лишний вес и страдать от заболеваний, сопутствующих данному процессу.

//Общество

Путин и Медведев посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь

Путин и Медведев посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь

Президент РФ Владимир Путин посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Воскресенский собор, трапезные палаты и церковь Рождества Христова показал архимандрит Феофилакт.

//Спорт

Роковой прыжок в Гималаях

Роковой прыжок в Гималаях

Бейсджампинг – экстремальный вид спорта, когда человек с парашютом летит с разных объектов. Это спорт для сильных духом. И вот случилась трагедия – разбился легендарный Валерий Розов.

//Спорт

Это Черноусов предатель?!

Это Черноусов предатель?!

История началась 23 февраля 2014 года, когда победу на Олимпиаде в Сочи одержали наши лыжники. Александр Легков вырвал золото, Максим Вылегжанин завоевал серебро, Илье Черноусову досталась бронза... Прошло 4 года. Объявлено, что Легков и Вылегжанин нарушили антидопинговые правила

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