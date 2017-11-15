Путин провел первые официальные переговоры с главами ДНР и ЛНР

Владимир Путин провел первые официальные переговоры с руководителями Донецкой и Луганской народных республик.

Темой состоявшейся в среду телефонной беседы президента России с Александром Захарченко и Игорем Плотницким стал план по масштабному обмену пленными между Киевом, ДНР и ЛНР, предложенный украинским политиком Виктором Медведчуком. Российский лидер и главы самопровозглашенных государств поддержали данную инициативу, отмечает ТАСС

Ранее сообщалось, что Александр Захарченко пригрозил применить против Украины высокоточное оружие в случае начала наступательной операции подчиняющихся Киеву силовиков против Донбасса.