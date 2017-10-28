Пентагон пообещал массированный военный ответ на применение КНДР ядерного оружия

Министр обороны Соединенных Штатов рассказал, какие действия предпримет его ведомство, если Северная Корея использует ядерное оружие.

В интервью Reuters Джеймс Мэттис заверил, что любая атака со стороны КНДР на США или их союзников обречена на провал. По словам главы Пентагона, на применение Пхеньяном ядерного оружия последует массированный военный ответ.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Северная Корея пригрозила нанести по США «невероятный» удар в самый неожиданный момент. Так в КНДР отреагировали на проходившие недалеко от границ государства военные учения с участием американцев и армии Южной Кореи.