КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
19 октября 2017, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]
Власти КНДР в ответ на проходящие в водах недалеко от Корейского полуострова учения США и Южной Кореи пригрозили нанести по Соединенным Штатам «невероятный» удар в самый неожиданный момент.
Заявление северокорейских властей в связи с проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan распространило сегодня агентство ЦТАК.
«Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте», — говорится в заявлении ЦТАК.
Авианосная ударная группа ВМС США в период с 16 по 26 октября проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова, - передает ТАСС.
По данным командования седьмым флотом ВМС США, маневры пройдут в Японском и Желтом морях. Целью учений является отработка совместных действий на море и тренировки по связи.
В маневрах задействованы американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin, авиация двух стран. Военнослужащие двух стран должны также отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.