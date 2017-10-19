КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар

Власти КНДР в ответ на проходящие в водах недалеко от Корейского полуострова учения США и Южной Кореи пригрозили нанести по Соединенным Штатам «невероятный» удар в самый неожиданный момент.

Заявление северокорейских властей в связи с проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan распространило сегодня агентство ЦТАК.

«Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте», — говорится в заявлении ЦТАК.

Авианосная ударная группа ВМС США в период с 16 по 26 октября проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова, - передает ТАСС.

По данным командования седьмым флотом ВМС США, маневры пройдут в Японском и Желтом морях. Целью учений является отработка совместных действий на море и тренировки по связи.

В маневрах задействованы американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin, авиация двух стран. Военнослужащие двух стран должны также отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.