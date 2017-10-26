Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука

Олег Ляшко рассказал, кто, по его мнению, мог организовать террористический акт, в результате которого пострадал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

Выступая в эфире украинского телеканала «Эспрессо», Ляшко заявил, что он подозревает в покушении на своего соратника по Радикальной партии депутата Сергея Левочкина. Ляшко напомнил, что некоторое время назад Мосийчук стал инициатором возбуждения расследования против Левочкина по факту незаконного обогащения. Лидер Радикальной партии предположил, что Левочкин решил отомстить коллеге по депутатскому корпусу.

Напомним, покушение на Игоря Мосийчука произошло накануне вечером. Украинские правоохранители заявили, что к преступлению причастна Россия.