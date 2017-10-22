Стала известна судьба пропавших в Киеве соратников Саакашвили

Соратников Михаила Саакашвили, о пропаже которых политик сообщил накануне, выслали в Грузию. Такую информацию Саакашвили разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Как написал бывший одесский губернатор, власти Украины депортировали его друга Давида Макишвили, а также бывших охранника и водителя Саакашвили. Этих людей выслали в Грузию самолетом украинской Нацгвардии.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Михаил Саакашвили, являющийся одним из организаторов протестной акции у Верховной Рады, представил план «спасения Украины за 70 дней». Данный план предусматривает, в частности, принятие законов о выборах депутатов, олигархах и импичменте.