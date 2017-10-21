Саакашвили сообщил о похищении в Киеве экс-начальника его охраны

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что восемь вооруженных людей в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в похищении участвовали восемь вооружённых злоумышленников. "Он живет в Киеве, у него официальный вид на жительство, нет оружия (!), и раньше он помогал мне по хозяйству, а сейчас остался по своим делам", – написал Саакашвили.

Политик уточнил, что полиция отрицает свою причастность к похищению. Служба безопасности Украины, по его словам, также отказывается от комментариев.

Экс-губернатор Одесской области предположил, что "это, наверное, из той же оперы", мол, его окружают "вооруженные террористы" и "путчисты". Политик добавил, что это "все так по-советски".