Саакашвили представил план «спасения Украины за 70 дней»

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили в ходе митинга у здания Верховной рады предложил план реформ на Украине, которые должны быть проведены за 70 дней.

На площади Конституции был установлен проектор, который транслирует слайды с пунктами программы, такими, как «за пять сессионных дней изменить страну», в частности, какие законопроекты необходимо принять. Среди них — закон о выборах депутатов, закон об олигархах, закон об импичменте. Видео опубликовано на странице политика в Facebook.

Саакашвили предлагает «отменить областные государственные администрации, ликвидировать ненужные контролирующие органы», провести налоговую, таможенную и медицинскую реформы, а также принять закон «о праве граждан на вооружённую защиту».

Бывший глава Одесской области заявил, что республике следует готовиться к «Украине без [президента Петра] Порошенко».

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что восемь вооруженных людей в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили.