Объявлены результаты референдума в Каталонии

В Каталонии объявили результаты референдума об отделении автономного сообщества от Испании.

Согласно обнародованным данным, независимость региона поддержали около 90% каталонцев, пришедших в воскресенье на избирательные участки. Против высказались порядка 8%. В плебисците приняли участие 2,3 млн человек из 5,3 млн, имеющих право голоса.

Напомним, власти Испании попытались сорвать проведение референдума, эта задача была возложена на полицию. В результате в автономии вспыхнули столкновения, в ходе которых пострадали более 700 человек. Премьер-министр страны, комментируя плебисцит в Каталонии, поблагодарил правоохранителей, «выполнивших свой долг».