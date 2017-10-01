Премьер Испании Рахой: никакого референдума о независимости Каталонии не было

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил сегодня на пресс-конференции, что «никакого референдума о независимости Каталонии не было». Он выразил благодарность силовикам, которые «выполняли свой долг».

Рахой также поблагодарил страны, которые осудили проведение референдума, сообщает El Pais..

92 человека в больницах, двое в тяжелом состоянии. Всего же около 800 пострадавших. Такие вот первые результаты референдума о независимости в Каталонии, который только что завершился. К настоящему моменту все избирательные участки в автономной области закрыты. Явка на референдуме в Каталонии по вопросу о независимости автономного сообщества от Испании к середине воскресенья составила более 50 процентов.