Власти Каталонии назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений

Власти Каталонии в воскресенье, 1 октября, назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений с полицией в день проведения референдума.

Последние данные предоставил официальный представитель женералитата автономного сообщества Жорди Турул, который отметил, что ранения и травмы получили не менее 337 человек. Как уточняет сегодня РИА "Новости", один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения Каталонии рассказали о 38 раненых в результате беспорядков гражданах.