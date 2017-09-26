Госдеп опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, согласно которому Соединенные Штаты причастны к гибели в Сирии российского генерала Виктора Асапова.

Хизер Науэрт опровергла причастность США к гибели высокопоставленного российского военнослужащего в Сирии.

По словам апредставителя Госдепа, заявления о том, что "США поддерживают "Исламское государство", (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России ) или причастны к смерти российского генерала, фактически не имеют под собой основания». "США и коалиция имеют единственную цель — уничтожение ИГ", — подчеркнула Науэрт.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал гибель российского генерала, погибшего в результате минометного обстрела со стороны террористов ИГ, результатом двуличной политики США, проводимой в Белом доме.

Минобороны РФ подтвердило информацию о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова 24 сентября. Асапов 23 сентября погиб, оказывая помощь сирийским военначальникам в операции в районе города Дейр-эз-Зор. Боевики накрыли командный пункт, где находился Асапов, минометным огнем.

Прощание с генералом пройдет в Уссурийске.