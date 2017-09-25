Власти Приморья соболезнуют в связи с гибелью в Сирии генерала Асапова

Депутаты Законодательного собрания Приморского края выразили соболезнования родным и близким генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который при выполнении воинского долга погиб в Сирии.

Власти Приморья выразили "искренние соболезнования всем родным и близким Валерия Григорьевича Асапова", который был командующим 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

"Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда – наводнения, тайфуны, разрушения коммуникаций", - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Заксобрания.

В составе группы российских военных советников российский генерал находился в командном пункте, попавшем под плотный минометный обстрел террористов "Исламского государства" (Террористическая организации ИГ в России запрещена). Ранение, полученное Асаповым, оказалось смертельным.

Валерий Асапов был награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом "Ветеранский крест" II степени и медалью "За боевые заслуги".

Генерал был представлен к награде посмертно.

"Аргументы недели" писали, что Валерий Асапов был убит в Сирии в Дейр-эз-Зоре 23 сентября, на передовой. В Минобороны России подтвердили гибель российского генерала в Сирии.