Минобороны: в Сирии погиб российский генерал

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела со стороны террористов группировки «Исламское государство». В Минобороны России заявили, что Асапов представлен к высокой государственной награде посмертно.

Точный минометный огонь по военным вели боевики ИГ (запрещенная в России террористическая группировка). Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. ​

Ранее сообщалось, что корреспондент "РИА Новости" пострадал во время минометного обстрела квартала Бхелие в сирийском городе Дейр-эз-Зор.