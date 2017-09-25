Стали известны подробности гибели в Сирии генерала Асапова
25 сентября 2017, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Генерал-лейтенант Валерий Асапов был убит в Сирии в Дейр-эз-Зоре 23 сентября, на передовой. В Минобороны России подтвердили гибель российского генерала в Сирии.
Генерал Асапов был старшим в группе российских военных советников. В тот день он находился на командном пункте сирийских войск, помогая в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор.
Источник Минобороны сообщил, что "генерала буквально разорвало, от человека ничего не осталось, так как он был на передовой", - пишет "Коммерсантъ".
Первой о его гибели передала радиостанция "Говорит Москва". В штабе 5-й армии рассказали, что генерал не выходил на связь с 16.00 субботы. И позже выяснилось, что снаряд попал в командный пункт. Вместе с генералом погибли два полковника. Асапов прослужил в Сирии менее года.
В Минобороны России заявили, что Валерий Асапов представлен к высокой государственной награде посмертно, - писали "Аргументы недели". Валерий Асапов стал 38-м российским военнослужащим, погибшим с начала операции в Сирии.