Лавров уверен: США не нанесут удар по КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что США не нанесут удар по КНДР. По словам главы российского МИД, США уверены в наличии у Северной Кореи ядерного оружия, и северокорейские власти могут применить его для ответа.

Как отметил Лавров, КНДР он не защищает, но знает, что такую логику поддержали большинство его собеседников на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"По Пхеньяну американцы не нанесут удар, потому что они не то, что подозревают, а знают точно, что у них есть ядерные бомбы. И Путин неоднократно, обращаясь к этому вопросу, говорил, что невозможно себе представить, что у американцев или кого-либо еще есть стопроцентная информация обо всех без исключения объектах", - сказал глава МИД России в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.

Отношения между США и КНДР обострились после того, как Пхеньян провел несколько испытаний своих ракет.

В связи с обострением обстановки на Корейском полуострове Япония рассматривает возможность приобретения и размещения американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) "Иджис эшор" на западном побережье страны - со стороны Японского моря.

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заметил у президента США Дональда Трампа отклонения в психике. Ён Хо пригрозил в минувшую субботу США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления северокорейского лидера Ким Чен Ына.