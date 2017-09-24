Глава МИД КНДР заметил у Дональда Трампа отклонения в психике

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заметил у президента США Дональда Трампа отклонения в психике. Северокорейский лидер рассказал о них в ходе сессии на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По мнению Ли Ён Хо, такой психически больной Трамп опасен для международного мира и безопасности.

Глава МИД КНДР пригрозил в минувшую субботу США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления северокорейского лидера Ким Чен Ына, которого Дональд Трамп назвал "человеком-ракетой".

Ён Хо назвал Трампа "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", подчеркнув, что даже американцы придумывают ему различные прозвища.

"Реальность в том, что такой человек, как Трамп, психически неуравновешенный, с манией величия и самоуверенный, человек, которого порицает даже американский народ, называя его "горе-командиром", "королем-лжецом" и "президентом-зло", занимает кресло президента. Опасная правда в том, что игрок, который всю свою жизнь использовал угрозы и обман и другие схемы обладает странной, которая держит палец на "красной кнопке". Вот что представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности сегодня», — констатировал глава МИД КНДР.

Президент США уже ответил на выступление главы МИД КНДР: КНДР "долго не протянет"

Ли Ён Хо в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что северокорейские ракеты "неизбежно посетят всю территорию США"