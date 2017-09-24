Япония разместит американские комплексы ПРО для защиты от КНДР

Правительство Японии рассматривает возможность приобретения и размещения американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) «Иджис эшор» на западном побережье страны - со стороны Японского моря.

Минобороны уже запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год (с апреля 2018 г.) в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове. Предполагается, что часть этих средств пойдет на закупку комплексов, каждый из которых стоит около 80 млрд иен (около $728 млн). Для защиты всей территории страны будет достаточно двух установок.