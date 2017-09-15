Взрыв в лондонском метро квалифицировали как теракт

В пятницу, 15 сентября, представитель лондонской полиции заявил, что Скотланд-Ярд рассматривает взрыв на станции подземки "Парсонс-Грин" как теракт.

Расследованием данного инцидента будет заниматься контртеррористическое подразделение, передает сегодня РИА "Новости" слова, которые полицейские сказали журналистам.

Напомним, что взрыв на станции в метро Лондона прогремел в час пик. Отмечается, что Парсонс-Грин является спальным районом, где в основном проживают студенты, иностранцы, а также небогатые жители столицы Великобритании. Уточняется, что пострадали несколько человек.