Что происходит в Лондоне после взрыва в метро

После взрыва в лондонском метро в пятницу, 15 сентября, было решено перекрыть часть одной из веток подземки.

Уточняется, что в настоящий момент не функционирует отрезок линии от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон. На официальном сайте лондонской транспортной компании Transport for London уточняется, что полиция активно занимается расследованием инцидента. Подчеркивается, что автобусы и монорельс принимают билеты на метро, вследствие чего пассажиры могут добраться до мест назначения другими способами.

Напомним, ранее стало известно, что на станции "Парсонс-Грин" взорвалась сумка, вследствие чего пострадали несколько человек.