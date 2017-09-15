Взрыв прогремел в метро Лондона, есть пострадавшие

В пятницу, 15 сентября, на станции лондонского метро прогремел мощный взрыв.

Согласно последней информации, происшествие случилось около 8.15 по местному времени на станции Parsons Green линии District. Как уточняет сегодня издание Sun, после взрыва в подземке началась паника, несколько человек получили ожоги.

Есть информация о том, что взорвалось устройство, которое находилось в сумке. На месте инцидента в настоящий момент работают сотрудники полиции, пожарной охраны, а также спасатели. Точное количество пострадавших устанавливается.