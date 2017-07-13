Скончался один из главных фигурантов коррупционного скандала в ФИФА

Один из главный фигурантов крупнейшего коррупционного скандала в Международной федерации футбола (ФИФА) — бывший член исполкома ФИФА Чак Блейзер, — скончался в возрасте 72 лет.

Об этом Associated Press стало известно от его адвокатов. Они не назвали причину смерти, но известно, что получивший пожизненный запрет на любую футбольную деятельность от ФИФА, спортивный функционер страдал от рака, диабета и ишемической болезни сердца.

В 2013 году вскрылось, что Блейзер, занимавший в то время должность генсека Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), присваивал деньги организации и жил на широкую ногу.

Позже он признал себя виновным в целом ряде финансовых преступлений: рэкете, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, получении взяток при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 1998 и 2010 годов. Благодаря его сотрудничеству со следствием удалось арестовать крупных футбольных чиновников, замешанных в коррупционном скандале и инициировать отставку президента ФИФА Зеппа Блаттера.



