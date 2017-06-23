В окружении президента Украины Петра Порошенко есть немало людей, которые являются сторонниками России. Об этом украинской прессе заявил Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки страны.

Фамилии чиновников, заподозренных им в связях с Москвой, Маломуж не назвал. Экс-разведчик ограничился указанием на тот факт, что многие представители украинской власти оказывают содействие предпринимательским кругам, ориентированным на Россию.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что депутаты Верховной Рады готовят Петру Порошенко импичмент. Бывший украинский премьер Николай Азаров, комментируя эту информацию, выразил сомнение в том, что Порошенко удастся отправить в отставку.