Депутаты Украины готовят импичмент Порошенко

Депутаты Верховной Рады Украины обсуждают возможный импичмент президента Украины Петра Порошенко.

Инициатива принадлежит фракции партии "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко.

По данным местных СМИ, обращение раде, инициированное фракцией, поддержали 57 из 84 депутатов Киевского облсовета.

В обращении содержатся требования принять законы, необходимые для начала процедуры импичмента президента.

По мнению народного депутата от "Батькивщины" Игоря Луценко, "существует минимум шесть оснований для импичмента Порошенко". "Наиболее важные: невыполнение конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов. Законодательная работа из-за бездействия гаранта конституции стоит", - заметил Луценко, сообщают "Известия".

Идею поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь". Также за отставку Порошенко выступили некоторые внефракционные депутаты.

Отмечается, что конституция Украины предусматривает возможности импичмента главы государства, однако закон о его процедуре за время независимости Украины не появился.