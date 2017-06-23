Азаров назвал подготовку импичмента Порошенко пиар-акцией Тимошенко

Сообщения о том, что депутаты Верховной Рады готовятся отстранить от власти президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

В интервью телеканалу RT Азаров назвал Порошенко «негодяем» и «худшим президентом Украины» за всю ее историю. По словам экс-премьера, действующий глава государства совершил целый ряд преступлений, однако отправить его в отставку не получится. Оппоненты Порошенко не смогут найти 300 голосов в Раде, чтобы импичмент прошел, уверен Азаров.

Как писали «Аргументы недели» ранее в пятницу, с инициативой объявить импичмент президенту выступила партия «Батькивщина». По мнению Николая Азарова, это «типичная пиар-акция», главная цель которой – повышение рейтинга лидера партии Юлии Тимошенко.