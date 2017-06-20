США сбили сирийский беспилотник

Американский истребитель сбил беспилотный летательный аппарат ВВС Сирии.

Соответствующая информация некоторое время назад появилась в Twitter CNN. Подробностями инцидента телеканал пока не располагает.

Напомним, в минувшее воскресенье силы возглавляемой американцами коалиции сбили сирийский Су-22, выполнявший боевую задачу в районе Ракки, «столицы» запрещенной в России террористической группировки ИГ. В ООН, комментируя случившееся, выразили свое беспокойство. В международной организации опасаются, что воздушное происшествие может спровоцировать новый виток насилия в охваченной гражданской войной Сирии.