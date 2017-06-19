В ООН заявили о риске эскалации конфликта в Сирии в связи со сбитым Су-22

Уничтожение коалицией США самолета ВВС Сирии может спровоцировать эскалацию конфликта в этой стране. С таким заявлением выступили в ООН.

Как отметил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, в ООН пока не располагают детальной информацией по сбитому воздушному судну. При этом там испытывают сильное беспокойство по поводу воздушного инцидента – из-за него может произойти эскалация насилия в охваченной гражданской войной Сирии.

Напомним, накануне коалиция сбила в районе Ракки сирийский самолет Су-22, пилоту удалось выжить. Минобороны РФ сегодня опубликовало заявление, посвященное этому происшествию, в котором американские СМИ увидели угрозу в адрес Запада.