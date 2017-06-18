Коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии

Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция сегодня днем сбила самолет сирийских ВВС.

Об этом сообщили в Минобороны Сирии. Уточняется, что инцидент произошел в районе города Ракка, который является «столицей» запрещенной в России группировки ИГ. Воздушное судно было уничтожено, управлявший им пилот пока не найден.

В сирийском военном ведомстве отметили: случившееся подтверждает то, что коалиция действует заодно с экстремистами. В заявлении Минобороны говорится, что американцы и их союзники пытаются помешать армии Сирии одержать победу над боевиками.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что удар по расположенным на сирийской территории базам террористов нанес Иран.