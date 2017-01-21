Стильные наряды Меланьи и Иванки Трамп на инаугурации произвели фурор в соцсетях

Интернет-пользователи пришли в восторг от нарядов, в которых появились на церемонии вступления в должность 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа его жена и дочь.

Новая первая леди страны Меланья Трамп надела на инаугурацию голубой костюм. На состоявшемся затем балу она была замечена в платье молочного цвета. Дочь Трампа Иванка выбрала для мероприятия платье пудрового цвета. Как отметила пресса, в этом облачении Иванка была похожа на принцессу.

Многие пользователи в своих комментариях написали, что Меланья и Иванка выглядели великолепно, и отметили их безупречный вкус. Те же модельеры, которые ранее по политическим причинам отказались сотрудничать с представителями семьи нового американского лидера, были подняты на смех.

Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о курьезных случаях, произошедших на торжествах по случаю прихода в Белый дом Дональда Трампа. Поводомами для шуток в социальных сетях стали сражение Джорджа Буша-младшего с непокорным дождевиком и взаимоотношения супругов Клинтонов.