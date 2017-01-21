В интернете активно обсуждают неодобрительный взгляд Хиллари Клинтон, которым она одарила своего мужа Билла на церемонии вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа.

На появившихся в сети кадрах видно, что Клинтон в течение нескольких минут неодобрительно смотрит на супруга, который отвлекся от происходящего на сцене. Многие пользователи соцсетей предположили, что Билл Клинтон, известный своей слабостью к прекрасному полу, засмотрелся на дочь Трампа Иванку. Видео собрало множество иронических комментариев, в которых говорится, что Хиллари выглядит по-настоящему грозно.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась накануне. Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о курьезной ситуации, в которую во время торжественной церемонии попал бывший президент США Джордж Буш-младший.