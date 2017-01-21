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Джордж Буш-младший проиграл сражение с дождевиком на инаугурации Трампа

21 января 2017, 10:52 [ «АН-онлайн» ]

Джордж Буш-младший проиграл сражение с дождевиком на инаугурации Трампа
фото: globallookpress.com

Прошедшая в Соединенных Штатах церемония вступления в должность нового президента Дональда Трампа не обошлась без курьезов. В смешную ситуацию попал присутствовавший на инаугурации 43-й глава государства Джордж Буш-младший.

Во время церемонии шел дождь, и Буш решил надеть дождевик. Судя по фотографиям, появившимся в интернете, сделать это бывшему президенту не удалось. После нескольких безуспешных попыток он положил непокорный предмет одежды себе на колени.

Произошедший с Бушем-младшим казус стал предметом шуток пользователей Twitter. Один из них заметил, что сражение Буша с дождевиком стало лучшим моментом церемонии.

Напомним, инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоялась накануне в Вашингтоне. На торжественной церемонии присутствовал российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, который поделился с прессой своими впечатлениями.

 

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