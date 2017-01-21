Инаугурационная речь Трампа была яркой и театральной - бизнес-омбудсмен Титов

Побывавший на церемонии вступления в должность нового президента США российский бизнес-омбудсмен Борис Титов поделился с журналистами своими впечатлениями от инаугурации.

Титов назвал речь, с которой выступил Дональд Трамп, яркой и театральной. При этом уполномоченный по защите прав предпринимателей указал на ряд принципиальных моментов, содержавшихся в выступлении нового американского лидера. Среди них тезис о том, что администрация Трампа сосредоточит свое внимание на решении внутренних проблем, при этом международная активность Штатов будет ограничена.

Дональд Трамп официально вступил в должность накануне. Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о том, что в рамках инаугурации президент станцевал со своей супругой.