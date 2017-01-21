Как ни старались противники Дональда Трампа бойкотировать его вступление в должность, их действий, похоже, никто не заметил. На инаугурации даже первый танец президентской четы, Дональда и Меланьи, удался.

Танец президентской пары на балу Liberty в честь инаугурации – давняя американская традиция, которую Трамп с удовольствием поддержал, сообщает РИА Новости.

Высокие гости на балу отметили, что первая леди очень угадала с платьем: длинное, льющееся, молочного цвета, и с открытыми плечами, - Меланья была неотразима, чем еще раз подкупила требовательную публику.

Трамп и Меланья танцевали под культовую композицию Фрэнка Синатры May Way. На танцполе к президентской паре присоединился и вице-президент Майкл Пенс с супругой, а также дети Трампа со своими женами. Видео можно посмотреть здесь.