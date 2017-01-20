Трамп произнесет присягу на библии своей матери

Стали известны некоторые подробности предстоящей инаугурации Дональда Трампа. Церемония состоится в США в полдень. В Москве в это время будет уже восемь часов вечера.

Дональд Трамп пообещал, что инаугурация будет величайшей в истории. Приготовления уже идут полным ходом. Предполагается, что на церемонии будет присутствовать около миллиона человек. Высокие гости уже начали прибывать в Вашингтон, передает 1tv.ru.

Также стало известно, что из-за забастовок усилены меры предосторожности. В Вашингтон стянуты десятки тысяч сотрудников спецслужб. На улицах устанавливают ограждения, которые иногда превышают человеческий рост. Оцеплено около ста городских кварталов.

При этом акции протеста уже начались. Было заявлено, что в них примет участие около 350 тысяч человек. Уже стало известно о столкновениях митингующих с полицией.

Также сообщается, что на инаугурации Трамп выступит с короткой речью, которую написал сам. Планируется, что он произнесет присягу на двух библиях. На одной клялся Авраам Линкольн. Вторая же является семейной реликвией. Она досталась Трампу от его матери.