Трамп поведал, кого хотел бы пригласить на церемонию инаугурации

Будущий американский лидер объявил в соцсетях, кого он пригласит на свою инаугурацию.

Дональд Трамп написал, что многие знаменитые люди в США буквально жаждут получить приглашение на предстоящую церемонию. Однако избранный президент заявил, что не горит желанием их видеть, сообщает tvzvezda.ru. По словам будущего американского лидера, все они ратовали за победу Хиллари Клинтон, его главного оппонента в ходе голосования. И что получилось в итоге, задается вопросом Трамп. Разве Клинтон победила?

Дональд Трамп отметил, что на предстоящей церемонии инаугурации предпочел бы увидеть обычных американцев.