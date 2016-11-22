Республиканцев просят не поддерживать Трампа при голосовании выборщиков

Похоже, против будущего президента США ведется скрытая борьба. По некоторым данным, выборщики-демократы пытаются убедить республиканцев не поддерживать Дональда Трампа во время формального утверждения итого голосования на президентских выборах в США.

Чтобы Хиллари Клинтон стала американским лидером, необходимо, чтобы ее предпочли не менее тридцати семи выборщиков, которые должны поддержать Трампа. Как правило, такого не происходит, и голосование проходит лишь формально. К тому же, в Штатах предусмотрен штраф в отношении тех, кто идет против воли избирателей, сообщают ria.ru.

Выборщики-демократы не отрицают, что это осознают. По их утверждению, они просто хотят вызвать дискуссию по поводу процедуры голосования, которая утверждена в США.