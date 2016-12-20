Выборщики признали победу Дональда Трампа на выборах президента США

Коллегия выборщиков подтвердила факт победы миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США.

В ходе второго этапа выборов Трамп получил 306 голосов и официально был признан 45-м лидером Штатов, передает сегодня телеканал CNN. Его соперница Хиллари Клинтон заручилась лишь поддержкой 169 членов коллегии. Обсуждение итоговых результатов состоится 6 января будущего года в конгрессе.

Напомним, что выборы в США имеют два этапа. Изначально избиратели отдают голоса не за какого-либо конкретного политика, а за "выборщика" от штата, который впоследствии поддерживает его кандидатуру. Для того, чтобы выиграть выборы, кандидатам следует получить поддержку 270 выборщиков из 538.