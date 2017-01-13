Инаугурацию Трампа хотят сорвать

Противники избранного президента США хотят сорвать инаугурацию Дональда Трампа, чего бы им это не стоило. Для этого готовится настоящее восстание, которое должно вспыхнуть в Вашингтоне в день церемонии.

Судя по описанию, грядет самый настоящий хаос. Как сообщается, многотысячная толпа блокирует контрольно-пропускные пункты охраны. Также предполагается, что по улицам промарширует колонна длиной четыре километра, будут устроены акции протеста по всему городу. Координировать протестные действия будут три сотни волонтеров, сообщает ria.ru.

Противники Трампа призвали в соцсетях провести акции протеста не только в Вашингтоне, но и по всей стране, а также у диппредставительств США в зарубежных государствах.