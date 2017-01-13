Компромат на Трампа был сфабрикован по заказу сторонников Клинтон – СМИ

В СМИ появилась информация о том, кто на самом деле является автором так называемого компромата, который был составлен на избранного президента США Дональда Трампа. Также сообщается, кто стал заказчиком документа.

По некоторым данным, компромат на Трампа был сфабрикован неким британцем, который затем пустился в бега. Как сообщается, автор был агентом МИ-6, почти два десятка лет работал в Москве, а затем открыл свою разведывательную фирму. Британца могли нанять сторонники Хиллари Клинтон из числа демократов, сообщает vesti.ru.

Также стало известно, что Трамп предложил бывшему мэру Нью-Йорка возглавить группу экспертов, которой предстоит разобраться в скандале, разгоревшемся вокруг хакерских атак. В свою очередь руководитель нацразведки США заверил Трампа, что его ведомство не имеет к компромату никакого отношения.