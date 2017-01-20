Чета Трамп прибыла в Белый дом на встречу с Бараком и Мишель Обамой
20 января 2017, 18:46 [ «АН-онлайн» ]
Согласно установленной церемонии, новый президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыли в Белый дом, где их встретили действующий президент Барак Обама и первая леди.
В Голубой комнате резиденции пройдет традиционное чаепитие, оно состоится в закрытом формате. На нем также будут присутствовать новый вице-президент Майк Пенс с женой и его предшественник Джо Байден.
Затем все отправятся к зданию конгресса США на Капитолийском холме, где состоится непосредственно инаугурация избранного президента США, во время которой он принесет присягу под гимн страны, который исполнит 16-летняя Джеки Иванко, урожденная украинка.
Завершится все поездкой президентов в Белый дом, откуда Барак Обама полетит на вертолете на военную базу, а Дональд Трамп будет принимать военный парад. Немного позже в Вашингтоне состоится торжественный прием и бал.
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